ua ru
Сб, 29 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Ровенской области отменили плановые отключения света

Новина українською →
Ровно, Суббота 29 октября 2022 11:49
В Ровенской области отменили плановые отключения света Фото: в Ровенской области отменяют отключения света (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области стабилизировали энергетическую систему после ударов россиян. Поэтому в регионе отменили плановые отключения света на выходные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.

По его словам, сейчас энергетики стабилизировали сеть, поэтому следующие два дня электроэнергия будет подаваться населению без ограничений. Пока это будет происходить в тестовом режиме. После чего специалисты проверят, возможно ли стабильное энергоснабжение, в том числе в школах, чтобы не останавливать офлайн обучение.

Однако жителей Ровенской области предупредили, что отключения света могут вернуться. Украинцев призвали и дальше экономить электроэнергию.

"Но возможность незапланированных аварийных отключений все же сохраняется. Не забывайте об экономном использовании электроэнергии. И благодарю каждого, кто прислушался и в этот сложный период использовал ее экономно", - добавил Коваль.

Напомним, что 22 октября оккупанты ударили по объекту энергетики в Ровенской области. В результате более 174 тысяч абонентов остались без света.

Позже в Ровенской области ввели веерные отключения электроэнергии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровенская область відключеня світла Электроэнергия
NEWS
Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
Потери России в войне превысили 70 тысяч человек, - Генштаб
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год