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У Рівненській області розповіли, чи скасують комендантську годину на Великдень

Фото: У Рівненській області розповіли, чи скасують комендантську годину на Великдень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У Рівненській області на Великдень не буде жодних послаблень. Зокрема, не скасовуватиметься комендантська година.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.

"У Рівненській області жодних послаблень не буде. Таке рішення разом з правоохоронцями та релігійними лідерами області узгодили сьогодні на засіданні Рівненської обласної Ради церков", - написав він.

За словами Коваля, в області у святкові дні працюватимуть посилено правоохоронні органи. Вони стежитимуть за дотриманням правопорядку.

"Адже ворог може використати Великдень для провокацій на релігійному підґрунті. Прошу всіх дотримуватися встановлених обмежень і у вказаний проміжок часу залишатися вдома. Це робиться виключно заради безпеки цивільних осіб", - заявив очільник ОВА.

Він також додав, що після 23:00 у регіоні будуть закриті всі церкви.

"Де це можливо, служби відбуватимуться онлайн. Безпека громадян для нас - пріоритет №1. Свята маємо пройти спокійно та злагоджено. Великдень – не привід забувати про війну і її правила", - наголосив Коваль.

Нагадаємо, у Києві в ніч на Великдень діятиме комендантська година, яка триватиме, як і завжди, з 00:00 до 05:00.

Крім того, на Херсонщині заборонили відвідувати цвинтарі та проводити богослужіння в церквах під час комендантської години на Великдень.

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