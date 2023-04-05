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У Херсонській області заборонили відвідувати кладовища під час Великодніх свят

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Херсонська область, Середа 05 квітня 2023 11:36
У Херсонській області заборонили відвідувати кладовища під час Великодніх свят Фото: у Херсонській області заборонили відвідувати кладовища під час Великодніх свят (УНІАН)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсонській області заборонили відвідувати кладовища та проводити богослужіння у церквах під час комендантської години на Великдень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Херсонську ОВА.

Так, Рада оборони Херсонської області прийнял кілька важливих рішень задля безпеки мешканців.

"Відтепер заборонено відвідувати кладовища та місця поховань, також заборонено проводити богослужіння у церквах в період комендантської години та скупчення людей під час Великодніх свят", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що це вимушені заходи через мінну небезпеку та високий ризик ударів росіян.

Рада оборони також визначила, що діти не мають знаходитися у зоні постійних обстрілів і бойових дій. Тому родинам з дітьми заборонили в'їзд до низки населених пунктів, зокрема, Бериславу, Білозерки, Зміївки та Золотої Балки.

Тим часом термін дії дозволу на продаж алкоголю продовжили на місяць. Так, до 15 травня в області алкоголь буде продаватися з 10:00 до 15:00.

РБК-Україна також повідомляло, що Великодній кошик подорожчав на чверть.

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