В Ровенской области начались веерные отключения света: график
В понедельник, 24 октября, вечером в Ровенской области применяют плановые отключения электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ровенской ОВА Виталия Коваля в Telegram.
По его данным, во всех четырех районах Ровенской области веерные отключения начались с 18:00 и продлятся до 22:00.
График отключений света в Ровенской области (t.me/vitalykoval8)
Напомним, ранее стало известно, что в результате ракетного удара россиян 22 октября более 100 тысяч домохозяйств в Ровенской области остались без света.
Уже 23 октября вечером были устранены все повреждения на энергетических объектах в области, но веерные отключения будут продолжаться, поскольку это вынужденный шаг.
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