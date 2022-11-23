У Рівненській області почали вмикати світло: в ОВА розкрили деталі

У середу, 23 листопада, у населених пунктах Рівненської області почали відновлювати електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram .

За його словами, у тестовому режимі світло включили у Сарнах, Березному та Гощі. Також найближчим часом електропостачання відновлять і у Радивилові.

Коваль зазначив, що кількість населених пунктів зі світлом збільшуватиметься.

"Також запускаємо водозабір у Горбакові", - додав він.