Цієї ночі неподалік від населеного пункту Зарічне Рівненської області двоє чоловіків напали на прикордонників під час несення служби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України (ДПСУ).

Що сталось

Під час несення служби дорогу автомобілю прикордонників перегородив інший транспортний засіб. Підійшовши до авто, аби з'ясувати причини блокування дороги, прикордонники виявили двох чоловіків, які перебували в неадекватному стані.

"Вимогу надати для перевірки документи та провести огляд авто чоловіки проігнорували, почали нецензурно висловлюватися та агресивно поводитися. Без жодних пояснень один з них завдав удару в обличчя прикордоннику", - пише ДПСУ.

До місця подій було викликано співробітників поліції.

Фото: в Рівненській області двоє чоловіків напали на прикордонників (facebook.com/DPSUkraine)

Що загрожує

Обох чоловіків було затримано. Зокрема проти них склали протоколи про вчинення адміністративного правопорушення через злісну непокору вимогам прикордонників.

Зокрема до Національної поліції направлено повідомлення про кримінальні правопорушення за ст. 345 й ст. 122:

"Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу";

"Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження".

"Прикордонник з травмами звернувся до медичного закладу", - додає ДПСУ.