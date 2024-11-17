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У Рівненській області досі проблеми зі світлом, місцями - екстрені відключення

Рівненська область, Неділя 17 листопада 2024 18:02
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У Рівненській області досі проблеми зі світлом, місцями - екстрені відключення Фото: проблеми зі світлом спостеріагіються в Рівненській області (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

У Рівненській області досі фіксують проблеми зі світлом. Наразі приблизно 20 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

"На жаль, для стабілізації системи сьогодні на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії", - повідомив Коваль.

За його словами, у зв'язку з цим є прохання для мешканців - ощадливо ставитись до енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади.

"При цьому водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі", - додав глава ОВА.

Масована атака РФ по Україні

Нагадаємо, що сьогодні, 17 листопада, російські військові влаштували масований комбінований удар по Україні. Під ударом опинилися об'єкти генерації та передачі електроенергії по всій країні.

Як зазначав президент України Володимир Зеленський, РФ запустила по Україні близько 120 ракет і 90 безпілотників.

Докладніше про наслідки масованої атаки по Україні 17 листопада - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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