У Рівненській області досі проблеми зі світлом, місцями - екстрені відключення

Фото: проблеми зі світлом спостеріагіються в Рівненській області (Getty Images)

У Рівненській області досі фіксують проблеми зі світлом. Наразі приблизно 20 тисяч споживачів залишаються без електропостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Рівненської обласної військової адміністрації Олександра Коваля.

"На жаль, для стабілізації системи сьогодні на Дубенщині енергетиками будуть застосовані екстрені відключення електроенергії", - повідомив Коваль. За його словами, у зв'язку з цим є прохання для мешканців - ощадливо ставитись до енергоспоживання та не вмикати потужні електроприлади. "При цьому водо-, тепло- та газопостачання в області здійснюється у повному обсязі", - додав глава ОВА.