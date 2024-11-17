В Ровенской области до сих пор проблемы со светом, местами - экстренные отключения

Фото: проблемы со светом наблюдаются в Ровенской области (Getty Images)

В Ровенской области до сих пор фиксируют проблемы со светом. В настоящее время около 20 тысяч потребителей остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

"К сожалению, для стабилизации системы сегодня в Дубенщине энергетиками будут применены экстренные отключения электроэнергии", - сообщил Коваль. По его словам, в связи с этим есть просьба для жителей - бережно относиться к энергопотреблению и не включать мощные электроприборы. "При этом водо-, тепло- и газоснабжение в области осуществляется в полном объеме", - добавил глава ОВА.