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В Ровенской области до сих пор проблемы со светом, местами - экстренные отключения

Ровенская область, Воскресенье 17 ноября 2024 18:02
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В Ровенской области до сих пор проблемы со светом, местами - экстренные отключения Фото: проблемы со светом наблюдаются в Ровенской области (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Ровенской области до сих пор фиксируют проблемы со светом. В настоящее время около 20 тысяч потребителей остаются без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.

"К сожалению, для стабилизации системы сегодня в Дубенщине энергетиками будут применены экстренные отключения электроэнергии", - сообщил Коваль.

По его словам, в связи с этим есть просьба для жителей - бережно относиться к энергопотреблению и не включать мощные электроприборы.

"При этом водо-, тепло- и газоснабжение в области осуществляется в полном объеме", - добавил глава ОВА.

Массированная атака РФ по Украине

Напомним, что сегодня, 17 ноября, российские военные устроили массированный комбинированный удар по Украине. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.

Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников.

Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.

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