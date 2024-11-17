В Ровенской области до сих пор проблемы со светом, местами - экстренные отключения
В Ровенской области до сих пор фиксируют проблемы со светом. В настоящее время около 20 тысяч потребителей остаются без электроснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Ровенской областной военной администрации Александра Коваля.
"К сожалению, для стабилизации системы сегодня в Дубенщине энергетиками будут применены экстренные отключения электроэнергии", - сообщил Коваль.
По его словам, в связи с этим есть просьба для жителей - бережно относиться к энергопотреблению и не включать мощные электроприборы.
"При этом водо-, тепло- и газоснабжение в области осуществляется в полном объеме", - добавил глава ОВА.
Массированная атака РФ по Украине
Напомним, что сегодня, 17 ноября, российские военные устроили массированный комбинированный удар по Украине. Под ударом оказались объекты генерации и передачи электроэнергии по всей стране.
Как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, РФ запустила по Украине около 120 ракет и 90 беспилотников.
Подробнее о последствиях массированной атаки по Украине 17 ноября - читайте в материале РБК-Украина.
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