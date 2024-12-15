У Рівненській області чоловік стріляв з автомата у натовп: є поранені

Подія сталася близько першої ночі 15 грудня у селі Великі Селища. За інформацією поліції, між двома компаніями виник конфлікт. Молодик з однієї компанії влаштував стрілянину. Він кілька разів вистрілив з автомата у натовп.

У результаті вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має.

Зловмисник з місця події втік, але його розшукали за кілька годин. Вирішується питання про затримання чоловіка. За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.