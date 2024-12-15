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У Рівненській області чоловік стріляв з автомата у натовп: є поранені

Фото: у Рівненській області чоловік влаштував стрілянину (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівненській області чоловік влаштував стрілянину з автомата. Внаслідок інциденту є поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

Подія сталася близько першої ночі 15 грудня у селі Великі Селища. За інформацією поліції, між двома компаніями виник конфлікт. Молодик з однієї компанії влаштував стрілянину. Він кілька разів вистрілив з автомата у натовп.

У результаті вогнепальні поранення отримали четверо парубків. Усіх госпіталізували до лікарні, загрози життю не має.

Зловмисник з місця події втік, але його розшукали за кілька годин. Вирішується питання про затримання чоловіка. За фактом замаху на умисне вбивство кількох осіб слідчі відкрили кримінальне провадження.

 

Нагадаємо, нещодавно у Ковелі Волинської області сталася бійка за участі поліцейських. Правоохоронці були змушені робити попереджувальні постріли.

Також ми повідомляли, що у Софіївській Борщагівці під Києвом сталася стрілянина у кафе. Внаслідок інциденту був поранений поліцейський.

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