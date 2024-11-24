У Ковелі стався конфлікт зі стріляниною за участі поліції: що відомо

У Ковелі Волинської області сьогодні, 24 листопада, стався конфлікт із бійкою за участі групи громадян та патрульних поліцейських, що завершився затриманням правопорушників. Інспектору доводилося зробити попереджувальний постріл.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Волинської області в Facebook .

Що сталося

За даними поліцейських, у неділю близько 15:00 у Ковелі патрульні зупинили автомобіль Jeep через порушення водієм правил дорожнього руху (ПДР).

Зазначається, що коли інспектори складали адміністративні матеріали, перехожий "поцупив ключі від автомобіля патрульних".

"Поліцейські наздогнали чоловіка. Спілкуючись із патрульним, він поводився вкрай агресивно та конфліктував, інспектори почали затримувати нападника. У цей момент декілька перехожих втрутились у конфлікт", - розповіли в поліції.

Після цього одна із поліцейських зробила попереджувальний постріл угору з метою подати сигнал тривоги, та викликати допоміжні сили.

Відео з місця події та затримання порушників

"Учасники бійки, користуючись метушнею, сіли у автомобіль Volkswagen та втекли з місця події. Незабаром поблизу АЗС патрульні зупинили вказаний автомобіль та затримали правопорушників", - поінформували у патрульній поліції.

Також було оприлюднене відео, зняте нагрудною камерою патрульних щодо подій під час даного інциденту.

У прес-службі патрульної поліції Волинської області додали, що на місце події прибула слідчо-оперативна група поліції.

"Двох нападників затримано згідно із ст. 208 КПК. До ЄРДР внесені відомості за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ", - йдеться в заяві правоохоронних органів.

Слідчі дії тривають.