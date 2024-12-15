В Ровенской области мужчина стрелял из автомата в толпу: есть раненые

В Ровенской области мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате инцидента есть раненые.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
Происшествие произошло около часа ночи 15 декабря в селе Большие Селища. По информации полиции, между двумя компаниями возник конфликт. Молодой человек из одной компании устроил стрельбу. Он несколько раз выстрелил из автомата в толпу.
В результате огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.
Злоумышленник с места происшествия сбежал, но его разыскали через несколько часов. Решается вопрос о задержании мужчины. По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.
Напомним, недавно в Ковеле Волынской области произошла драка с участием полицейских. Правоохранители были вынуждены делать предупредительные выстрелы.
Также мы сообщали, что в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба в кафе. В результате инцидента был ранен полицейский.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.