В Ровенской области мужчина стрелял из автомата в толпу: есть раненые

Происшествие произошло около часа ночи 15 декабря в селе Большие Селища. По информации полиции, между двумя компаниями возник конфликт. Молодой человек из одной компании устроил стрельбу. Он несколько раз выстрелил из автомата в толпу.

В результате огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

Злоумышленник с места происшествия сбежал, но его разыскали через несколько часов. Решается вопрос о задержании мужчины. По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.