RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Лица Войны

В Ровенской области мужчина стрелял из автомата в толпу: есть раненые

Фото: в Ровенской области мужчина устроил стрельбу (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Ровенской области мужчина устроил стрельбу из автомата. В результате инцидента есть раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

Происшествие произошло около часа ночи 15 декабря в селе Большие Селища. По информации полиции, между двумя компаниями возник конфликт. Молодой человек из одной компании устроил стрельбу. Он несколько раз выстрелил из автомата в толпу.

В результате огнестрельные ранения получили четверо парней. Всех госпитализировали в больницу, угрозы жизни нет.

Злоумышленник с места происшествия сбежал, но его разыскали через несколько часов. Решается вопрос о задержании мужчины. По факту покушения на умышленное убийство нескольких лиц следователи открыли уголовное производство.

 

 

Напомним, недавно в Ковеле Волынской области произошла драка с участием полицейских. Правоохранители были вынуждены делать предупредительные выстрелы.

Также мы сообщали, что в Софиевской Борщаговке под Киевом произошла стрельба в кафе. В результате инцидента был ранен полицейский.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальная полицияРовенская областьПолицейские