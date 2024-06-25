Схема на 17 млн гривень. НАБУ викрило присвоєння коштів УЗ
Українські правоохоронці викрили організовану групу, яка привласнила понад 17 млн. гривень компанії "Укрзалізниця".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАБУ.
Як з'ясували правоохоронці, у 2021 році колишній директор виробничого структурного підрозділу "Черкаський колійний ремонтно-механічний завод" філії "Центр ремонту та експлуатації колійних машин" АТ "Укрзалізниця" створив організовану групу, до якої увійшли діючі та колишні співробітники заводу.
Протягом 2021-2022 років він домігся, щоб наперед визначені компанії обрали переможцями у закупівлі послуг з ремонту колійних машин.
"Проте такий ремонт фактично не проводився, а члени організованої групи підробляли документи, які свідчили про нібито виконання робіт поряд підприємств з ознаками фіктивності", - уточнили в НАБУ.
Таким чином збитки для УЗ становили 17,1 млн гривень, їх отримала організована група.
Про підозру вже повідомили п'ятьох учасників групи, а її керівника затримали. Вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу.
Нагадаємо, у квітні стало відомо, що українські правоохоронці викрили масштабну схему на митниці у Чернівцях. Збитки становили майже 300 мільйонів гривень.
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