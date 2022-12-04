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Рівненські піротехніки отримали допомогу від американських партнерів: яку саме

Фото: рівненським піротехнікам передали допомогу з США (dsns.gov.ua)
Автор: Антон Малиновський

Піротехніки Державної служби з надзвичайних ситуацій Рівненської області отримали від партнерів з США спецобладнання для розмінування.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на публікацію ДСНС України.

Так, до рівненських рятувальників прибув американський фахівець з розмінування Раян Хендріксон. Він передав їм обладнання для піротехнічних підрозділів:

  • робота для розмінування;
  • 50 кевларових касок;
  • 30 бронежилетів 4-го класу;
  • 10 бойових протиосколкових костюмів;
  • 10 міношукачів та інше додаткове спорядження.

Це спорядження активно використовуватимуть рівненські піротехніки під час розмінування деокупованих територій на сході та півдні України.

Нагадаємо, Державна служба України з надзвичайних ситуацій отримала від американських партнерів обладнання на більш ніж 800 тисяч доларів.

Також Україна отримала унікальну машину британського виробництва для розмінування територій Armtrac 400. Наразі транспортний засіб розмінує звільнені населені пункти Харківської області.

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ДСНС