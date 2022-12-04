Ровенские пиротехники получили помощь от американских партнеров: какую именно

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ровенской области получили от партнеров из США спецоборудование для разминирования.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию ГСЧС Украины.
Так, к ровенским спасателям прибыл американский специалист по разминированию Райан Хендриксон. Он передал им оборудование для пиротехнических подразделений:
Это снаряжение будут активно использовать ровенские пиротехники во время разминирования деоккупированных территорий на востоке и юге Украины.
Напомним, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям получила от американских партнеров оборудование на более чем 800 тысяч долларов.
Также Украина получила уникальную машину британского производства для разминирования территорий Armtrac 400. В настоящее время транспортное средство разминирует освобожденные населенные пункты Харьковской области.
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