Ровенские пиротехники получили помощь от американских партнеров: какую именно

Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Ровенской области получили от партнеров из США спецоборудование для разминирования.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на публикацию ГСЧС Украины.

Так, к ровенским спасателям прибыл американский специалист по разминированию Райан Хендриксон. Он передал им оборудование для пиротехнических подразделений: работа для разминирования;

50 кевларовых касок;

30 бронежилетов 4-го класса;

10 боевых противоосколочных костюмов;

10 миноискателей и другое дополнительное снаряжение. Это снаряжение будут активно использовать ровенские пиротехники во время разминирования деоккупированных территорий на востоке и юге Украины.