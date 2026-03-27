На Рівненщині закінчили розкопки: чи знайшли жертв Волинської трагедії

Результати експедиції

За інформацією видання, спільна українсько-польська експедиція, що працювала у Сарненському районі з 23 березня, повністю дослідила локації, на які вказувала польська сторона. Попри очікування, братської могили жертв Волинської трагедії виявити не вдалося.

Фахівці знайшли лише кілька поодиноких людських останків на території колишнього німецького євангелістського цвинтаря. Окремо на краю кладовища виявили рештки чоловіка 30-50 років, похованого у нетиповій позі - на боці.

"Ці людські останки не належать до масового поховання. Навіть зможемо точно визначити дату поховання людини, чиї останки знайдені, якщо визначимо вік дерева, яке росте поруч", - зазначив Святослав Шеремета.

Позиція дослідників

Українська сторона профінансувала роботи та максимально сприяла пошукам після звернення польської активістки Кароліни Романовської. Вона стверджувала, що в селі може спочивати близько 70 убитих поляків та українців.

Професор Богдан Гудь, член міждержавної групи з питань пошуку, зауважив, що деякі польські медіа передчасно пов’язали поодинокі знахідки з масовим захороненням.

"Така подача не сприяє об’єктивному інформуванню польського суспільства про реальний стан речей, і було б добре, якби надалі польська сторона уникала такого інформування, не чекаючи на експертні висновки", — наголосив Гудь.