На Ровенщине закончили раскопки: нашли ли жертв Волынской трагедии

Результаты экспедиции

По информации издания, совместная украинско-польская экспедиция, работавшая в Сарненском районе с 23 марта, полностью исследовала локации, на которые указывала польская сторона. Несмотря на ожидания, братской могилы жертв Волынской трагедии обнаружить не удалось.

Специалисты нашли лишь несколько одиночных человеческих останков на территории бывшего немецкого евангелистского кладбища. Отдельно на краю кладбища обнаружили останки мужчины 30-50 лет, похороненного в нетипичной позе - на боку.

"Эти человеческие останки не относятся к массовому захоронению. Даже сможем точно определить дату захоронения человека, чьи останки найдены, если определим возраст дерева, которое растет рядом", - отметил Святослав Шеремета.

Позиция исследователей

Украинская сторона профинансировала работы и максимально способствовала поискам после обращения польской активистки Каролины Романовской. Она утверждала, что в селе может покоиться около 70 убитых поляков и украинцев.

Профессор Богдан Гудь, член межгосударственной группы по вопросам поиска, отметил, что некоторые польские медиа преждевременно связали единичные находки с массовым захоронением.

"Такая подача не способствует объективному информированию польского общества о реальном положении вещей, и было бы хорошо, если бы в дальнейшем польская сторона избегала такого информирования, не дожидаясь экспертных выводов", - подчеркнул Гудь.