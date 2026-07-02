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На Рівненщині потяг протаранив маршрутку, є загиблі (фото)

14:58 02.07.2026 Чт
2 хв
Станом на зараз відомо про трьох загиблих людей
aimg Валерій Ульяненко
Фото: ДТП на Рівненщині (facebook.com/dsns.rivne)

У Рівненському районі на залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного мікроавтобуса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Рівненської області та допис "Укрзалізниці".

Повідомляється, що ДТП сталася близько 13:55 у селищі Квасилів. Зараз на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці.

"Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються", - йдеться у заяві поліцейських.

В "Укрзалізниці" повідомили, що рух на дільниці тимчасово обмежено. Зазначається, що всі обставини ДТП будуть встановлені за результатами перевірки.

Фото: наслідки ДТП на Рівненщині (соцмережі)

В ДСНС повідомили, що, згідно з попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули 4 особи, ще 13 травмовані. Зараз рятувальники деблокують тіла загиблих, надають допомогу постраждалим і проводять аварійно-рятувальні роботи.

Нагадаємо, 30 червня, в Києві сталася масштабна аварія за участю п'яти автомобілів.

Внаслідок ДТП 51-річна водійка одного з авто загинула на місці події. Крім того, травми отримали 21-річний водій та 25-річна пасажирка іншого автомобіля.

Раніше в Броварах Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса. В аварії загинула дворічна дитина, ще дев'ятеро людей, серед яких є діти, отримали поранення.

Зазначимо, що раніше у Хмельницькій області на трасі поблизу Кам'янця-Подільського перекинувся туристичний автобус міжнародного сполучення.

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