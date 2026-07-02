На Рівненщині потяг протаранив маршрутку, є загиблі (фото)

У Рівненському районі на залізничному переїзді сталася дорожньо-транспортна пригода за участю потяга та маршрутного мікроавтобуса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву поліції Рівненської області та допис "Укрзалізниці".
Повідомляється, що ДТП сталася близько 13:55 у селищі Квасилів. Зараз на місці події працюють правоохоронці, рятувальники та працівники залізниці.
"Наразі відомо про трьох загиблих. Крім того, є травмовані, їм надають необхідну медичну допомогу. Обставини трагедії встановлюються", - йдеться у заяві поліцейських.
В "Укрзалізниці" повідомили, що рух на дільниці тимчасово обмежено. Зазначається, що всі обставини ДТП будуть встановлені за результатами перевірки.
Фото: наслідки ДТП на Рівненщині (соцмережі)
В ДСНС повідомили, що, згідно з попередньою інформацією, внаслідок ДТП загинули 4 особи, ще 13 травмовані. Зараз рятувальники деблокують тіла загиблих, надають допомогу постраждалим і проводять аварійно-рятувальні роботи.
Нагадаємо, 30 червня, в Києві сталася масштабна аварія за участю п'яти автомобілів.
Внаслідок ДТП 51-річна водійка одного з авто загинула на місці події. Крім того, травми отримали 21-річний водій та 25-річна пасажирка іншого автомобіля.
Раніше в Броварах Київської області сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода за участю легкового автомобіля та пасажирського автобуса. В аварії загинула дворічна дитина, ще дев'ятеро людей, серед яких є діти, отримали поранення.
Зазначимо, що раніше у Хмельницькій області на трасі поблизу Кам'янця-Подільського перекинувся туристичний автобус міжнародного сполучення.