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На Рівненщині чоловік перевозив майже 300 кг бурштину - поліція відкрила справу

Ілюстративне фото: На Рівненщині чоловік перевозив майже 300 кг бурштину (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

На блокпості в Старосільській територіальній громаді поліцейський виявив в автомобілі мішки з бурштином-сирцем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Національної поліції України.

Водій автобуса, 38-річний житель Вараського району віз бурштин, але документи на нього були не в порядку. Він не мав документів про походження "сонячного каміння".

На місце події приїхала слідча група. Вони оглянули автобус і знайшли у ньому 14 мішків із бурштином. Вага каміння склала 309 кілограмів. Автобус та бурштин вилучили для проведення експертизи.

Фото: на Рівненщині чоловік перевозив майже 300 кг бурштину (npu.gov.ua)

Поліція порушила кримінальну справу за фактом незаконного перевезення бурштину-сирцю. У рамках розслідування поліцейські попросили суд накласти арешт на вилучений бурштин.

Раніше ми повідомляли, що поліцейські затримали у Дніпрі банду підлітків віком 14 – 19 років, яку підозрюють у жорстоких вбивствах.

Також ми писали, що чоловік осквернив хануку у центрі Києва. Поліція затримала порушника.

 

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