На Рівненщині чоловік перевозив майже 300 кг бурштину - поліція відкрила справу

Водій автобуса, 38-річний житель Вараського району віз бурштин, але документи на нього були не в порядку. Він не мав документів про походження "сонячного каміння".

На місце події приїхала слідча група. Вони оглянули автобус і знайшли у ньому 14 мішків із бурштином. Вага каміння склала 309 кілограмів. Автобус та бурштин вилучили для проведення експертизи.

Фото: на Рівненщині чоловік перевозив майже 300 кг бурштину (npu.gov.ua)

Поліція порушила кримінальну справу за фактом незаконного перевезення бурштину-сирцю. У рамках розслідування поліцейські попросили суд накласти арешт на вилучений бурштин.

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