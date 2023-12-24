В Ровенской области мужчина перевозил почти 300 кг янтаря - полиция открыла дело

Водитель автобуса , 38-летний житель Варасского района вез янтарь, но документы на него были не в порядке. У него не было документов о происхождении "солнечных камней".

На место происшествия приехала следственная группа. Они осмотрели автобус и нашли в нем 14 мешков с янтарем. Вес камней составил 309 килограммов. Автобус и янтарь изъяли для проведения экспертизы.

Фото: в Ровенской области мужчина перевозил почти 300 кг янтаря (npu.gov.ua)

Полиция открыла уголовное дело по факту незаконной перевозки янтаря-сырца. В рамках расследования полицейские попросили суд наложить арест на изъятый янтарь.

Ранее мы сообщали, что полицейские задержали в Днепре банду подростков возрастом 14 - 19 лет, которую подозревают в жестоких убийствах.

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