Чоловік осквернив ханукію в центрі Києві, його затримала поліція
В Києві на площі Майдан Незалежності чоловік осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята Ханука монумент. Правоохоронці його затримали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва.
Співробітники поліції під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому було видно, що невідомий чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений монумент.
"Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження", - повідомили в поліції.
В разі доведення провини, підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.
Нагадаємо, вечері 7 грудня розпочалось свято Хануки, яке традиційно відзначають протягом 8 днів. Це велике юдейське свято, яке з 2019 року пропонують внести до списку державних свят України.
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