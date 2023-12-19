Чоловік осквернив ханукію в центрі Києві, його затримала поліція

В Києві на площі Майдан Незалежності чоловік осквернив тимчасово встановлений до відзначення іудейського свята Ханука монумент. Правоохоронці його затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Поліцію Києва .

Співробітники поліції під час моніторингу соціальних мереж виявили відео, на якому було видно, що невідомий чоловік на площі Майдан Незалежності осквернив тимчасово встановлений монумент.

"Працівники Шевченківського управління поліції у співпраці з аналітиками кримінального аналізу встановили та затримали порушника. Ним виявився мешканець Київщини, 1988 року народження", - повідомили в поліції.

В разі доведення провини, підозрюваному загрожує обмеження волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю.

Нагадаємо, вечері 7 грудня розпочалось свято Хануки, яке традиційно відзначають протягом 8 днів. Це велике юдейське свято, яке з 2019 року пропонують внести до списку державних свят України.

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