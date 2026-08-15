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На Рівненщині 16-річний підліток напідпитку насмерть збив вагітну жінку

13:23 15.08.2026 Сб
2 хв
Жінка перебувала на 37-му тижні вагітності
aimg Марія Науменко
Фото: Національна поліція України (Getty Images)

На Рівненщині 16-річний водій напідпитку збив вагітну жінку, яка йшла узбіччям. Потерпіла померла в лікарні, врятувати дитину також не вдалося.

Смертельна аварія сталася 14 серпня близько 23:00 у селі Морочне на вулиці Центральній.

За попередніми даними слідства, 16-річний житель села Локниця, керуючи автомобілем ВАЗ, наїхав на 26-річну місцеву жительку. Жінка в цей момент йшла ґрунтовим узбіччям у попутному напрямку.

Потерпілу госпіталізували. Вона перебувала на 37-му тижні вагітності, однак від отриманих травм померла у лікарні. Врятувати дитину також не вдалося.

Після ДТП правоохоронці оглянули водія на стан сп’яніння. Прилад Драгер показав 1,9 проміле алкоголю.

Неповнолітнього затримали відповідно до статті 208 Кримінального процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 286-1 Кримінального кодексу України - порушення правил безпеки дорожнього руху водієм у стані сп’яніння, що спричинило смерть потерпілої.

Наразі вирішується питання про повідомлення 16-річному водію про підозру.

Раніше на Одещині сталася смертельна ДТП на трасі Одеса-Миколаїв. Вантажний фургон виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з двома мікроавтобусами.

Унаслідок аварії загинули троє людей: водій фургона та двоє пасажирів одного з мікроавтобусів. Ще семеро людей отримали травми та були госпіталізовані.

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