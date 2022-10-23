У Рівному попередили про віялові відключення світла сьогодні: подробиці

В Рівному очікуються віялові відключення світла з 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Рівного Олександра Третяка.
Почергово відключатимуться:
"Де саме та в який час - надати інформацію неможливо. Тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста", - додає Третяк.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Сумській області протягом дня будуть вимикати світло без попереджень заздалегідь.
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