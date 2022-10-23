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У Рівному попередили про віялові відключення світла сьогодні: подробиці

Фото: в Рівному попередили про почергові віялові відключення сьогодні (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Рівному очікуються віялові відключення світла з 16 до 23 години. Тривалість залежить від зростання навантаження в області та окремих ділянках споживання.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Рівного Олександра Третяка.

Почергово відключатимуться:

  • Північний (частинами - одні абоненти будуть з напругою, інші без);
  • автовокзал Чайка;
  • район автовокзалу на Київській;
  • район Радіозаводу;
  • Мототреку;
  • Новий двір;
  • 12 школа;
  • Покровський собор;
  • Грабник;
  • Гідропарк (Степана Бандери, Короленка, Замкова).

"Де саме та в який час - надати інформацію неможливо. Тривалість і час відключення залежатиме від зростання навантаження, як в загальному по системі в області, так і на окремих ділянках споживання в тому чи іншому районі міста", - додає Третяк.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Сумській області протягом дня будуть вимикати світло без попереджень заздалегідь.

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