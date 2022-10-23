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В Ровно предупредили о веерных отключениях света сегодня: подробности

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Воскресенье 23 октября 2022 15:08
В Ровно предупредили о веерных отключениях света сегодня: подробности Фото: в Ровно предупредили о поочередных веерных отключениях сегодня (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ровно Александра Третяка.

Поочередно будут отключаться:

  • Северный (частями - одни абоненты будут с напряжением, другие без);
  • автовокзал Чайка;
  • район автовокзала на Киевской;
  • район Радиозавода;
  • Мототрек;
  • Новый двор;
  • 12 школа;
  • Покровский собор;
  • Грабник;
  • Гидропарк (Степана Бандеры, Короленко, Замковая).

"Где именно и в какое время предоставить информацию невозможно. Продолжительность и время отключения будет зависеть от роста нагрузки, как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления в том или ином районе города", - добавляет Третяк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сумской области в течение дня будут выключать свет без предварительных предупреждений.

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