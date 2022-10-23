В Ровно предупредили о веерных отключениях света сегодня: подробности

В Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ровно Александра Третяка.

"Где именно и в какое время предоставить информацию невозможно. Продолжительность и время отключения будет зависеть от роста нагрузки, как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления в том или ином районе города", - добавляет Третяк.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сумской области в течение дня будут выключать свет без предварительных предупреждений.

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