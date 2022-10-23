В Ровно предупредили о веерных отключениях света сегодня: подробности
В Ровно ожидаются веерные отключения света с 16 до 23 часов. Продолжительность зависит от возрастания нагрузки в области и отдельных участках потребления.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал городского головы Ровно Александра Третяка.
Поочередно будут отключаться:
- Северный (частями - одни абоненты будут с напряжением, другие без);
- автовокзал Чайка;
- район автовокзала на Киевской;
- район Радиозавода;
- Мототрек;
- Новый двор;
- 12 школа;
- Покровский собор;
- Грабник;
- Гидропарк (Степана Бандеры, Короленко, Замковая).
"Где именно и в какое время предоставить информацию невозможно. Продолжительность и время отключения будет зависеть от роста нагрузки, как в общем по системе в области, так и на отдельных участках потребления в том или ином районе города", - добавляет Третяк.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Сумской области в течение дня будут выключать свет без предварительных предупреждений.
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