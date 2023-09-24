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Рівень загрози підвищено. Росіяни вивели ще один ракетоносій в море

Україна, Неділя 24 вересня 2023 20:37
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Рівень загрози підвищено. Росіяни вивели ще один ракетоносій в море Фото: рівень ракетної загрози підвищено (youtube)
Автор: Каріна Левицька

Рівень ракетної загрози підвищено. Російські окупанти вивели на бойове чергування ще один надводний ракетоносій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня України.

"В Чорне море на бойове чергування ворогом виведений надводний ракетоносій - малий ракетний корабель проєкту "Буян-М". Його спорядження - до 8 ракет типу "Калібр", - повідомили Сили оборони.

За їх даними, у зв'язку з цим рівень ракетної загрози підвищено.

"Будьте уважні до сигналів повітряних тривог. Оперативно переходьте в укриття. Ворог підступний і зухвалий", - додали військові.

Росія окупувала море

Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілей. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ. Зі східного узбережжя окупанти часто випускають по Україні дрони-камікадзе.

Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою.

Проте останніми днями російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Днями з порту Чорноморськ вийшло друге цивільне судно з українським зерном.

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