Уровень угрозы повышен. Россияне вывели еще один ракетоноситель в море

Уровень ракетной угрозы повышен. Российские оккупанты вывели на боевое дежурство еще один надводный ракетоноситель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга Украины.

"В Черное море на боевое дежурство врагом выведен надводный ракетоноситель - малый ракетный корабль проекта "Буян-М". Его снаряжение - до 8 ракет типа "Калибр", - сообщили Силы обороны.

По их данным, в связи с этим уровень ракетной угрозы повышен.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Оперативно переходите в укрытие. Враг коварный и дерзкий", - добавили военные.

Россия оккупировала море

Стоит отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. Сейчас Азовское море полностью находится под контролем РФ. С восточного побережья оккупанты часто выпускают по Украине дроны-камикадзе.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зерновой сделки" гражданское судоходство снова оказались под угрозой.

Однако в последние дни российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Днями из порта Черноморск вышло второе гражданское судно с украинским зерном.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.