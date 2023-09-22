Друге судно з зерном вийшло з українського порту тимчасовим коридором

З українського порту тимчасовим коридором вийшло ще судно з зерном. Це вже друге судно, якому вдалося прорвати російську блокаду Чорного моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Олександра Кубракова в Facebook.

З українського порту Чорноморськ вийшло ще одне судно, завантажене зерном. Мова йде про балкер Aroyat (прапор Палау), який прибув в Україну минулої суботи.

Судно доставить 17,6 тисячі тонн української пшениці для Єгипту.

Як зазначає Reuters, вихід двох суден з українських портів є перевіркою здатності України відновити морський експорт після того, як Росія вийшла з "зернової угоди" і фактично заблокувала частину Чорного моря.

Що цьому передувало

У липня 2023 року Росія заявила, що виходить із "зернової угоди". При цьому російська армія почала обстрілювати українські порти та зернову інфраструктуру на України.

Україна відкрила у Чорному морі тимчасові коридори для торговельних суден. Маршрути передусім призначені для виходу цивільних суден, що знаходяться в українських портах ще з початку війни.

Вчора перше вантажне судно Resilient Africa, який вийшло з українського порту з зерном, прибуло до Босфору. Таким чином балкеру вдалося прорвати блокаду РФ.