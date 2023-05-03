Рівень води знову піднявся: що відомо про ситуацію з паводком у Києві

Зазначено, що станом на 11:00 03.05.2023 рівень води р. Дніпро у Києві біля моста "Метро" становить 9 300 см.

"В порівнянні з попереднім днем, рівень водопілля піднявся на 3 см. Аварійних підтоплень по місту Києву не зафіксовано. Рівень небезпеки гідрологічних явищ залишається І (жовтий)", - йдеться в повідомленні.

При цьому утримується затоплення заплави шаром близько 50 см. Залишаються підтопленими заплавні території - острови у парку "Муромець", "Гідропарк", Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватні ділянки в районі Осокорків.

"Промислові об’єкти і житлові масиви міста поза загрозою підтоплення. Моніторинг цьогорічне водопілля триває", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Нагадаємо, що вчора рівень водопілля у Києві підвищився всього на 1 см.

Додамо, раніше Укргідрометцентр повідомляв, що протягом 1-4 травня на Дніпрі у Києві, Вишгородському, Броварському та Бориспільському районах утримуватиметься затоплення заплавних територій.

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