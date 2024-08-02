Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС падає протягом останніх тижнів, - МАГАТЕ

Що передувало

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія утримує під своїм контролем Запорізьку АЕС. Там окупанти неодноразово влаштовували провокації та звинувачували Україну в ударах по станції.

Зокрема, 26 липня стало відомо, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС фіксували вибухи та стрілянину в районі станції.

При цьому наприкінці червня внаслідок обстрілу та пожежі біля ЗАЕС було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу.

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