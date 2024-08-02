Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС падает в течение последних недель, - МАГАТЭ

Что предшествовало

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия удерживает под своим контролем Запорожскую АЭС. Там оккупанты неоднократно устраивали провокацию и обвиняли Украину в ударах по станции.

В частности, 26 июля стало известно, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС фиксировали взрывы и стрельбу в районе станции.

При этом в конце июня в результате обстрела и пожара возле ЗАЭС была разрушена станция наружного радиационного мониторинга.

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