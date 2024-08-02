RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС падает в течение последних недель, - МАГАТЭ

Фото: на ЗАЭС падает уровень воды в пруду-охладителе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Запорожской атомной электростанции последние недели фиксируют падение уровня воды в пруду-охладителе. Ситуацию осложняет жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметили в агентстве, эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, в течение последних недель наблюдали  снижение уровня воды в пруду-охладителе станции. Если такая ситуация продолжится, то скоро оттуда станет проблематично откачивать воду. 

"Поддержание уровня воды в пруду осложняется жаркой летней погодой", - уточнили в МАГАТЭ. 

Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, снижение уровня воды в пруду-охладителей ЗАЭС является "потенциальным источником беспокойства". 

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией на площадке, чтобы обеспечить постоянное наличие достаточного количества охлаждающей воды для нужд станции", - добавил он. 

 

Что предшествовало

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия удерживает под своим контролем Запорожскую АЭС. Там оккупанты неоднократно устраивали провокацию и обвиняли Украину в ударах по станции.

В частности, 26 июля стало известно, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС фиксировали взрывы и стрельбу в районе станции.

При этом в конце июня в результате обстрела и пожара возле ЗАЭС была разрушена станция наружного радиационного мониторинга.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭСПогодаВойна в Украине