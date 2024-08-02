Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС падає протягом останніх тижнів, - МАГАТЕ

На Запорізькій атомній електростанції останніми тижнями фіксують падіння рівня води у ставку-охолоджувачі. Ситуацію ускладнює спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як зазначили в агентстві, експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, протягом останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі станції. Якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду.

"Підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою", - уточнили у МАГАТЕ.

Як зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зниження рівня води у ставку-охолоджувачах ЗАЕС є "потенційним джерелом занепокоєння".

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції", - додав він.