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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС падає протягом останніх тижнів, - МАГАТЕ

Енергодар, П'ятниця 02 серпня 2024 16:30
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Рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС падає протягом останніх тижнів, - МАГАТЕ Фото: на ЗАЕС падає рівень води у ставку-охолоджувачі (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

На Запорізькій атомній електростанції останніми тижнями фіксують падіння рівня води у ставку-охолоджувачі. Ситуацію ускладнює спека.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ).

Як зазначили в агентстві, експерти МАГАТЕ, які перебувають на ЗАЕС, протягом останніх тижнів спостерігали зниження рівня води у ставку-охолоджувачі станції. Якщо така ситуація продовжиться, то незабаром звідти буде проблематично відкачувати воду.

"Підтримка рівня води у ставку ускладнюється спекотною літньою погодою", - уточнили у МАГАТЕ.

Як зазначив глава МАГАТЕ Рафаель Гроссі, зниження рівня води у ставку-охолоджувачах ЗАЕС є "потенційним джерелом занепокоєння".

"Ми продовжуватимемо уважно стежити за ситуацією на майданчику, щоб забезпечити постійну наявність достатньої кількості охолоджувальної води для потреб станції", - додав він.

Що передувало

Нагадаємо, від початку повномасштабної війни Росія утримує під своїм контролем Запорізьку АЕС. Там окупанти неодноразово влаштовували провокації та звинувачували Україну в ударах по станції.

Зокрема, 26 липня стало відомо, що експерти МАГАТЕ на Запорізькій АЕС фіксували вибухи та стрілянину в районі станції.

При цьому наприкінці червня внаслідок обстрілу та пожежі біля ЗАЕС було зруйновано станцію зовнішнього радіаційного моніторингу.

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