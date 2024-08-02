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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС падает в течение последних недель, - МАГАТЭ

Энергодар, Пятница 02 августа 2024 16:30
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Уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС падает в течение последних недель, - МАГАТЭ Фото: на ЗАЭС падает уровень воды в пруду-охладителе (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

На Запорожской атомной электростанции последние недели фиксируют падение уровня воды в пруду-охладителе. Ситуацию осложняет жара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как отметили в агентстве, эксперты МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, в течение последних недель наблюдали снижение уровня воды в пруду-охладителе станции. Если такая ситуация продолжится, то скоро оттуда станет проблематично откачивать воду.

"Поддержание уровня воды в пруду осложняется жаркой летней погодой", - уточнили в МАГАТЭ.

Как отметил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси, снижение уровня воды в пруду-охладителей ЗАЭС является "потенциальным источником беспокойства".

"Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией на площадке, чтобы обеспечить постоянное наличие достаточного количества охлаждающей воды для нужд станции", - добавил он.

Что предшествовало

Напомним, с начала полномасштабной войны Россия удерживает под своим контролем Запорожскую АЭС. Там оккупанты неоднократно устраивали провокацию и обвиняли Украину в ударах по станции.

В частности, 26 июля стало известно, что эксперты МАГАТЭ на Запорожской АЭС фиксировали взрывы и стрельбу в районе станции.

При этом в конце июня в результате обстрела и пожара возле ЗАЭС была разрушена станция наружного радиационного мониторинга.

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