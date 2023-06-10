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Рівень води у ставку-охолоджувачі достатній для забезпечення потреб ЗАЕС, - "Енергоатом"

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Субота 10 червня 2023 11:29
Рівень води у ставку-охолоджувачі достатній для забезпечення потреб ЗАЕС, - "Енергоатом" Фото: рівень води у ставку-охолоджувачі достатній для забезпечення потреб ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Ситуація на Запорізькій АЕС залишається стабільною та контрольованою. Рівень води у ставку-охолоджувачі достатній для забезпечення потреб станції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Енергоатому".

Як пише пресслужба, станом на 08:00 10 червня, рівень води у Каховському водосховищі в районі Нікополя становить 10,42 м. Тим часом рівень води у ставку-охолоджувачі АЕС - 16,67 метра, що, зі свого боку, достатньо для забезпечення потреб станції.

"Варто нагадати, що енергоблоки ЗАЕС не працюють з вересня 2022 року, а тому відтоді активного випаровування води зі ставка-охолоджувача не відбувається", - додає пресслужба.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі, 6 червня, російські окупанти підірвали заміновану Каховську ГЕС. Внаслідок руйнування греблі було затоплено частину населених пунктів Херсонської та низки інших областей. ГЕС повністю зруйнована і відновленню не підлягає.

Згідно з даними "Енергоатома", терористичний акт росіян може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, попри те, що рівень води в ставку-охолоджувачі перебуває на технічно необхідній позначці, станція має бути демілітаризована. Прем'єр наголосив на тому, що підрив ГЕС й перебування ворога на ЗАЕС створюють для України та світу безпрецедентні загрози.

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