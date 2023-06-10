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Уровень воды в пруду-охладителе достаточен для обеспечения потребностей ЗАЭС, - "Энергоатом"

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Суббота 10 июня 2023 11:29
Уровень воды в пруду-охладителе достаточен для обеспечения потребностей ЗАЭС, - "Энергоатом" Фото: уровень воды в пруду-охладителе достаточен для обеспечения потребностей ЗАЭС (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Ситуация на Запорожской АЭС остается стабильной и контролируемой. Уровень воды в пруду-охладителе достаточен для обеспечения потребностей станции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Энергоатома".

По состоянию на 08:00 10 июня, уровень воды в Каховском водохранилище в районе Никополя составляет 10,42 м. Между тем уровень воды в пруду-охладителе АЭС - 16,67 метра, что, со своей стороны, достаточно для обеспечения нужд станции.

"Стоит напомнить, что энергоблоки ЗАЭС не работают с сентября 2022 года, а потому с тех пор активного испарения воды из пруда-охладителя не происходит", - добавляет пресс-служба.

Подрыв Каховской ГЭС

Ночью, 6 июня, российские оккупанты взорвали заминированную Каховскую ГЭС. В результате разрушения плотины была затоплена часть населенных пунктов Херсонской и других областей. ГЭС полностью разрушена и восстановлению не подлежит.

Согласно данным "Энергоатома", террористический акт россиян может иметь негативные последствия для ЗАЭС, однако ситуация контролируется. По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, несмотря на то, что уровень воды в пруду-охладителе находится на технически необходимой отметке, станция должна быть демилитаризована. Премьер подчеркнул, что подрыв ГЭС и пребывание врага на ЗАЭС создают для Украины и мира беспрецедентные угрозы.

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