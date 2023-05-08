Рівень розрахунків перед виробниками "зеленої" енергетики складає 40-50%, - експерт

Виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) зацікавлені у експорті електроенергії, оскільки рівень розрахунків за "зеленим" тарифом залишається невисоким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керуючого партнера UDP Renewables Сергія Євтушенка.

"На сьогодні виробникам з ВДЕ платять близько 40-50% від тарифу, дебіторська заборгованість продовжує зростати вже другий рік поспіль. Ми готові були б це (електроенергію - ред.) продавати по експортних контрактах, якби була б така можливість і відповідні законодавчі норми", - сказав він.

Євтушенко наголосив, що експорт електроенергії з ВДЕ повинен стати одним з великих елементів майбутньої української економіки. Загалом, Україна декларувала свою здатність експортувати до 7 ГВт електроенергії.

"Для цього необхідно розвинути наші технічні спроможності, відбудовувати лінії на Румунію, Угорщину та Польщу, збільшити їх транзитні потужності", - вказує Євтушенко.

Керуючий партнер UDP Renewables також наголошує, що "зелені" виробники зацікавлені у впровадженні ринкових механізмів, проте сама держава поки у цьому не зацікавлена.

"Ми чекаємо на запровадження справжнього ринку в Україні, бо те, що зараз маємо - це пародія. Треба допомагати українському бізнесу пережити війну, а не навпаки ускладнювати ситуацію", - підкреслив він.

Нагадаємо, борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем досяг 16 млрд грн і при цьому підприємства зеленої енергетики з початку року фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію.