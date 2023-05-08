ua ru
Пн, 08 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Рівень розрахунків перед виробниками "зеленої" енергетики складає 40-50%, - експерт

Новость на русском →
Понеділок 08 травня 2023 17:26
Рівень розрахунків перед виробниками "зеленої" енергетики складає 40-50%, - експерт Фото: рівень розрахунків перед виробниками "зеленої" енергетики складає 40-50% (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Виробники електроенергії з відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) зацікавлені у експорті електроенергії, оскільки рівень розрахунків за "зеленим" тарифом залишається невисоким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керуючого партнера UDP Renewables Сергія Євтушенка.

"На сьогодні виробникам з ВДЕ платять близько 40-50% від тарифу, дебіторська заборгованість продовжує зростати вже другий рік поспіль. Ми готові були б це (електроенергію - ред.) продавати по експортних контрактах, якби була б така можливість і відповідні законодавчі норми", - сказав він.

Євтушенко наголосив, що експорт електроенергії з ВДЕ повинен стати одним з великих елементів майбутньої української економіки. Загалом, Україна декларувала свою здатність експортувати до 7 ГВт електроенергії.

"Для цього необхідно розвинути наші технічні спроможності, відбудовувати лінії на Румунію, Угорщину та Польщу, збільшити їх транзитні потужності", - вказує Євтушенко.

Керуючий партнер UDP Renewables також наголошує, що "зелені" виробники зацікавлені у впровадженні ринкових механізмів, проте сама держава поки у цьому не зацікавлена.

"Ми чекаємо на запровадження справжнього ринку в Україні, бо те, що зараз маємо - це пародія. Треба допомагати українському бізнесу пережити війну, а не навпаки ускладнювати ситуацію", - підкреслив він.

Нагадаємо, борг "Укренерго" перед Гарантованим покупцем досяг 16 млрд грн і при цьому підприємства зеленої енергетики з початку року фіксують критичні недоплати за вироблену зелену електроенергію.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
Хто може стояти за атакою дронів на Кремль: відповідь ГУР
DAILY
Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Андрій Юсов: Частина російської еліти планує життя після Путіна і поразки у війні