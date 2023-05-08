ua ru
Пн, 08 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уровень расчетов перед производителями "зеленой" энергетики составляет 40-50%, - эксперт

Новина українською →
Понедельник 08 мая 2023 17:26
Уровень расчетов перед производителями "зеленой" энергетики составляет 40-50%, - эксперт Фото: уровень расчетов перед производителями "зеленой" энергетики составляет 40-50% (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Производители электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ) заинтересованы в экспорте электроэнергии, поскольку уровень расчетов по "зеленому" тарифу остается невысоким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на управляющего партнера UDP Renewables Сергея Евтушенко.

"На сегодняшний день производителям из ВИЭ платят около 40-50% от тарифа, дебиторская задолженность продолжает расти уже второй год подряд. Мы готовы были бы это (электроэнергию - ред.) продавать по экспортным контрактам, если бы была такая возможность и соответствующие законодательные нормы" , – сказал он.

Евтушенко подчеркнул, что экспорт электроэнергии из ВИЭ должен стать одним из крупных элементов будущей украинской экономики. В целом Украина декларировала свою способность экспортировать до 7 ГВт электроэнергии.

"Для этого необходимо развить наши технические возможности, отстраивать линии на Румынию, Венгрию и Польшу, увеличить их транзитные мощности", - указывает Евтушенко.

Управляющий партнер UDP Renewables также отмечает, что "зеленые" производители заинтересованы во внедрении рыночных механизмов, однако само государство пока в этом не заинтересовано.

"Мы ждем введения настоящего рынка в Украине, потому что то, что сейчас имеем - это пародия. Надо помогать украинскому бизнесу пережить войну, а не наоборот усложнять ситуацию", - подчеркнул он.

Напомним, долг "Укрэнерго" перед Гарантированным покупателем достиг 16 млрд грн и при этом предприятия зеленой энергетики с начала года фиксируют критические недоплаты за производимую зеленую электроэнергию.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
Кто может стоять за атакой дронов на Кремль: ответ ГУР
DAILY
Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Андрей Юсов: Часть российской элиты планирует жизнь после Путина и поражения в войне