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Рівень ракетної небезпеки значно підвищено: Росія вивела в море корабель з "Калібрами"

Україна, Четвер 08 лютого 2024 12:34
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Рівень ракетної небезпеки значно підвищено: Росія вивела в море корабель з "Калібрами" Фото: росіяни вивели в море корабель з "Калібрами" (РосЗМІ)
Автор: Олександр Білоус

Росія вивела в Чорне море надводний ракетоносій - фрегат "Адмірал Макаров", який оснащений 8 ракетами "Калібр".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сили оборони півдня в Telegram.

Як зазначається в повідомленні, це сталося попри шторм у морі.

"Рівень ракетної небезпеки значно підвищено. Сигналів повітряної тривоги дослухаємось, діємо зібрано і оперативно. Зміну обстановки Сили оборони півдня відстежують і повідомляють в режимі онлайн", - йдеться в повідомленні.

Змушена зміна тактики

Раніше речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російська армія під час масованих обстрілів України почала менше використовувати крилаті ракети морського базування "Калібр".

Як зазначила речниця, росіяни можуть проводити спорядження ракетоносіїв у Севастополі. У порту Новоросійська, де переважно базується Чорноморський флот РФ, поки немає можливості цього робити.

Усього українські військові з початку повномасштабного вторгнення вивели з ладу близько 33% Чорноморського флоту Росії.

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