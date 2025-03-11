Рівень підтримки Трампа серед американців упав: актуальне соцопитування

Рейтинг президента США Дональда Трампа падає з моменту його вступу на посаду. Американці стурбовані станом економіки в країні.
Про це свідчать дані соцопитування Emerson College Polling, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Hill.
Згідно з соцопитуванням, через 50 днів після інавгурації Трампа 47 відсотків американців схвалюють його роботу, а 45 відсотків - не схвалюють.
Такі показники відрізняються від тих, які були зафіксовані відразу після інавгурації нового президента. Тоді 49 відсотків американців схвалювали його роботу, а 41 відсоток - не схвалював.
При цьому більшість респондентів (48 відсотків) вказали, що незадоволені тим, як Трамп керує економікою, тоді як тільки 37 відсотків схвалюють.
"Незважаючи на те що на думку виборців США програють в економічній сфері, підтримка Трампа залишається сильною. Однак справжнім викликом стане те, як виборці сприймають своє фінансове майбутнє. Хоча після виборів мало що змінилося, початкова "фаза медового місяця", схоже, добігає кінця", - зазначив Спенсер Кімбалл, виконавчий директор Emerson College Polling.
Американцям найбільше подобається те, як Трамп вирішує проблеми імміграції: 48 відсотків схвалюють це і 40 відсотків не схвалюють. Найслабші сторони політики - економіка, охорона здоров'я та криптовалюти.
Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп заявляв про те, що президент України Володимир Зеленський нібито має низький рейтинг підтримки серед населення. На думку американського лідера, лише 4% українців підтримують свого президента.
Але актуальні соцопитування свідчать про те, що 68% українців підтримують Зеленського. Таким чином, рейтинги президента України навіть вищі, ніж рейтинги президента США.
До слова, рейтинги Зеленського злетіли після того, як між ним і Трампом сталася сварка в Білому домі.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.