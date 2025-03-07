Рейтинг Зеленського злетів після сутички з Трампом

Рейтинг президента України Володимира Зеленського зріс до 68%. Після сутички з президентом США Дональдом Трампом він збільшився на 10 відсоткових пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС .

За даними КМІС станом на першу половину лютого 2025 року, до загострення відносин України і США, Зеленському довіряли 57% українців, не довіряли - 37%. Баланс довіри-недовіри становив +20%.

Далі, у період 14 лютого - 4 березня рівень довіри зріс до 67%, а частка тих, хто не довіряє, знизилася до 29%. Відповідно, баланс довіри-недовіри покращився до +38%.

При цьому в період 14 лютого - 4 березні відбулося багато резонансних подій, зокрема – емоційна зустріч у Білому домі 28 лютого 2025 року.

Уже в період 14-28 лютого 2025 року довіра стала вищою, ніж 4-9 лютого 2025 року, а на період 1-4 березня 2025 року довіра до Зеленського зросла до 68%.

Недовіра в період 1-4 березня 2025 року становила 27%. Баланс довіри-недовіри на період 1-4 березня 2025 року становив +41%.

Коментар КМІС

Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, зростання довіри президенту за останній період свідчить, що зараз ми бачимо "згуртування навколо прапора" (rally around the flag). Подальша динаміка буде залежати від того, чи атмосфера буде емоційно зарядженою із підвищеними ризиками, чи буде мати місце охолодження і більш конструктивна розмова.

"У будь-якому випадку важливо підкреслити, що основна причина єднання і підвищення довіри президенту - не атаки на нього персонально. Українці сприймають риторику нової влади США як атаку на всю Україну і всіх українців", - сказав соціолог.

Як зазначив соціолог, твердження, що нібито Україна "спровокувала" Росію чи несе відповідальність за вторгнення, що взагалі Росію не варто називати "агресором", ведення перемовин без участі України, голосування США проти резолюції в ООН та інше зовсім розходяться з громадською думкою українців. І на цьому тлі, зокрема, з боку США практично відсутня критика Росії чи тиск на неї. А тепер до цього додається призупинення збройної допомоги.

"Українці дійсно хочуть миру, але наші результати стабільно показують, що абсолютна більшість - проти миру на будь-яких умовах. Українці - гнучкі і готові до навіть болючих компромісів, але не до компромісу, який буде капітуляцією. Українці зберігають волю до боротьби і попри все продовжать її", - додав він.