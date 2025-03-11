Уровень поддержки Трампа среди американцев упал: актуальный соцопрос

Рейтинг президента США Дональда Трампа падает с момента его вступления в должность. Американцы обеспокоены состоянием экономики в стране.

Об этом свидетельствуют данные соцопроса Emerson College Polling, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Hill .

Согласно соцопросу, спустя 50 дней после инаугурации Трампа 47 процентов американцев одобряют его работу, а 45 процентов - не одобряют.

Такие показатели отличаются от тех, которые были зафиксированы сразу после инаугурации нового президента. Тогда 49 процентов американцев одобряли его работу, а 41 процент - не одобрял.

При этом большинство респондентов (48 процентов) указали, что недовольны тем, как Трамп управляет экономикой, тогда как только 37 процентов одобряют.

"Несмотря на то что по мнению избирателей США проигрывают в экономической сфере, поддержка Трампа остается сильной. Однако настоящим вызовом станет то, как избиратели воспринимают свое финансовое будущее. Хотя после выборов мало что изменилось, первоначальная "фаза медового месяца", похоже, подходит к концу", - отметил Спенсер Кимбалл, исполнительный директор Emerson College Polling.

Американцам больше всего нравится то, как Трамп решает проблемы иммиграции: 48 процентов одобряют это и 40 процентов не одобряют. Самые слабые стороны политики - экономика, здравоохранение и криптовалюты.