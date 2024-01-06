Рівень небезпеки високий. Росіяни тримають напоготові до 40 "Калібрів"

"Загальна готовність "Калібрів" може оцінюватись нами як до 40, враховуючи, що 3 уже були використані в одній з атак. Однак все інше напоготові та може бути застосоване. Загальний рівень небезпеки Генштаб оцінює як дуже високий", - сказала вона.

Гуменюк додала, що небезпека буде залишатися, доки у Чорному морі присутні ракетоносії. За її словами, російські військові готові запускати ракети навіть з бухт дислокації кораблів.

Використання ракет "Калібр" для обстрілів України

Під час масованої атаки вранці 2 січня, росіяни випустили по Україні три крилаті ракети "Калібр".

Причиною низького використання ракет цих типів стало зниження логістичних можливостей Чорноморського флоту РФ.

Детальніше про останню масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.

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