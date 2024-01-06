Уровень опасности высокий. Россияне держат наготове до 40 "Калибров"

"Общая готовность "Калибров" может оцениваться нами как до 40, учитывая, что 3 уже были использованы в одной из атак. Но все остальное наготове и может быть применено. Общий уровень опасности Генштаб оценивает как очень высокий", - сказала она.

Гуменюк добавила, что опасность будет оставаться, пока в Черном море присутствуют ракетоносители. По ее словам, российские военные готовы запускать ракеты даже из бухт дислокации кораблей.

Использование ракет "Калибр" для обстрелов Украины

Во время массированной атаки утром 2 января, россияне выпустили по Украине три крылатые ракеты "Калибр".

Причиной низкого использования ракет этих типов стало снижение логистических возможностей Черноморского флота РФ.

Подробнее о последней массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

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