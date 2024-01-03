У ВМС пояснили, чому росіяни не застосовували флот під час останніх ракетних ударів

Внаслідок дій Сил оборони України з протидії Чорноморському флоту РФ суттєво знизилися логістичні можливості із забезпеченням флоту країни-агресора ракетним озброєнням. При масованих ударах 29 грудня та 2 січня надводні та підводні ракетоносії не застосовувалися.

Про це розповів речник Військово-морських сил Збройних сил України Дмитро Плетенчук, передає РБК-Україна з посиланням на ефір національного телемарафону "Єдині новини".

За словами капітана 3 рангу, станом на сьогоднішній ранок в акваторії Чорного моря ракетоносіїв противника взагалі не було зафіксовано, хоча погодні умови для виходу кораблів є сприятливими.

В цьому контексті представник ВМС уточнив, що 3 січня зранку перебували 2 кораблі в Чорному і 1 в Азовському морях, але не носії ракет.

"Щодо участі цих одиниць (в обстрілах, - Ред.), в першу чергу вони відчувають проблеми з логістичним забезпеченням", - зазначив Плетенчук.

Він наголосив, що військово-морська база із ракетним озброєнням для флоту у російських окупантів знаходиться в Севастополі.

"І навіть якщо їх перемістити до Новоросійська, станом на зараз підтвердженої інформації, що вони туди перемістили обладнання, яке здатне завантажувати ці крилаті ракети на носії - нема", - сказав Плетенчук.

Речник пояснив, що це може бути основною причиною, яка стала "наслідком протидії з боку Сил оборони і безпеки Чорноморському флоту РФ" в акваторії Чорного моря.

Масовані обстріли України 2 січня і 29 грудня

Нагадаємо, вчора вночі та вранці російські окупанти повторили масштабний обстріл, як був 29 грудня 2023 року. Спочатку загарбники випустили 35 дронів-камікадзе, які були всі збиті. Після цього по Україні випустили 99 ракет різних типів, зокрема аеробалістичні "Кинджали".

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що сили ППО 2 січня збили 72 ракети, у тому числі всі 10 "Кинджалів".

Перед тим, 29 грудня, російські терористи влаштували масовану атаку по Україні, використавши близько 160 ракет різних типів, окрім "Калібрів". Сили ППО ЗСУ тоді збили 114 ворожих повітряних цілей.