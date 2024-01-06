Рівень небезпеки високий. Росіяни тримають напоготові до 40 "Калібрів"
Ворог зараз тримає напоготові до 40 ракет "Калібр". Небезпека ракетної атаки залишається дуже високою.
Про це заявила речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
"Загальна готовність "Калібрів" може оцінюватись нами як до 40, враховуючи, що 3 уже були використані в одній з атак. Однак все інше напоготові та може бути застосоване. Загальний рівень небезпеки Генштаб оцінює як дуже високий", - сказала вона.
Гуменюк додала, що небезпека буде залишатися, доки у Чорному морі присутні ракетоносії. За її словами, російські військові готові запускати ракети навіть з бухт дислокації кораблів.
Використання ракет "Калібр" для обстрілів України
Під час масованої атаки вранці 2 січня, росіяни випустили по Україні три крилаті ракети "Калібр".
Причиною низького використання ракет цих типів стало зниження логістичних можливостей Чорноморського флоту РФ.
Детальніше про останню масовану атаку РФ - у матеріалі РБК-Україна.
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