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Уровень опасности высокий. Россияне держат наготове до 40 "Калибров"

Суббота 06 января 2024 23:32
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Уровень опасности высокий. Россияне держат наготове до 40 "Калибров" Фото: в Черном море присутствуют российские ракетоносители (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Враг сейчас держит наготове до 40 ракет "Калибр". Опасность ракетной атаки остается очень высокой.

Об этом заявила пресс-секретарь Сил обороны Юга Наталья Гуменюк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".

"Общая готовность "Калибров" может оцениваться нами как до 40, учитывая, что 3 уже были использованы в одной из атак. Но все остальное наготове и может быть применено. Общий уровень опасности Генштаб оценивает как очень высокий", - сказала она.

Гуменюк добавила, что опасность будет оставаться, пока в Черном море присутствуют ракетоносители. По ее словам, российские военные готовы запускать ракеты даже из бухт дислокации кораблей.

Использование ракет "Калибр" для обстрелов Украины

Во время массированной атаки утром 2 января, россияне выпустили по Украине три крылатые ракеты "Калибр".

Причиной низкого использования ракет этих типов стало снижение логистических возможностей Черноморского флота РФ.

Подробнее о последней массированной атаке РФ - в материале РБК-Украина.

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