ua en ru
Чт, 06 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уровень опасности очень высок: РФ вывела в Черное море надводные ракетоносители

Четверг 06 июня 2024 21:04
UA EN RU
Уровень опасности очень высок: РФ вывела в Черное море надводные ракетоносители Иллюстративное фото: Россия вывела в Черное море три ракетоносителя (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Российская Федерация вывела в Черное море три надводных ракетоносителя. Уровень опасности очень высок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Силы обороны юга в Telegram.

"Враг вывел в Черное море 3 надводных ракетоносителя, которые снаряжены до 24 ракет типа "Калибр". Уровень опасности очень высок!" - говорится в сообщении.

Украинцы просят быть внимательными к сигналам воздушных тревог. В случае объявления об опасности следует оперативно переходить в укрытие.

Напомним, в ночь на 19 мая в Севастополе был поражен и затоплен ракетный корабль "Циклон", он был последним носителем крылатых ракет в Крыму. Однако интересно то, что корабль так и не успел выпустить ни одной ракеты.

Другие российские корабли проекта 22 800 также были выведены из строя или покинули акваторию Черного моря. В частности, корабль "Аскольд" был ликвидирован ВСУ, а "Амур" и "Туча" были вынуждены покинуть Черное море и через Ростов пошли на Каспий проводить испытания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чорне море Война в Украине
NEWS
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
Франция передаст Украине боевые самолеты Mirage 2000, - Макрон
DAILY
10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler 10 детей вывез на лодке из оккупации. Как после подрыва Каховской ГЭС спортсмен спасал украинцев