Ритуальна революція: в Україні хочуть дозволити біопоховання та приватні крематорії

В Україні можуть кардинально змінити правила поховань - у Раді просувають законопроєкт, який дозволяє створення приватних кладовищ і крематоріїв, впроваджує біопоховання та унормовує поховання домашніх тварин.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення пресслужби апарату Верховної Ради України.

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування та містобудування рекомендував парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт №12188, який реформує сферу поховань і ритуальних послуг в Україні. Висновок оприлюднено 18 червня після засідання Комітету, що відбулося напередодні.

Що передбачає законопроєкт

Документ передбачає нову редакцію Закону "Про поховання та похоронну справу" та змінює низку інших законів, зокрема Земельний кодекс і закони "Про рекламу" та "Про містобудівну діяльність". Мета - дерегуляція ринку та демонополізація ритуальних послуг.

Серед ключових змін:

дозвіл на створення приватних кладовищ і крематоріїв;

можливість передавати землю під поховання у приватну власність або оренду;

проведення інвентаризації існуючих місць поховання;

введення поняття "біопоховання" як альтернативного способу поховання;

визначення правових засад підпоховання;

можливість створення місць поховання для домашніх тварин.

Також передбачається створення єдиного державного Реєстру поховань, уточнення повноважень місцевої влади, нові правила для власників приватних кладовищ та обмеження на розміщення реклами ритуальних послуг.

Що ще пропонують змінити

У пакеті з основним законопроєктом зареєстрований і законопроєкт №12189, який передбачає зміни до Податкового кодексу:

скасування ПДВ-пільг для комунальних і державних служб;

заборона спрощеної системи оподаткування для надавачів ритуальних послуг.

У разі ухвалення законопроєкту в першому читанні буде створено робочу групу для його доопрацювання до другого читання. Зокрема, парламентарі врахують пропозиції щодо регулювання діяльності у сфері поховань, містобудівних норм, повноважень органів влади та заборони поховань тварин на кладовищах для людей.

Законопроєкт №12188 був зареєстрований 8 листопада 2024 року.