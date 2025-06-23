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Ритуальная революция: в Украине хотят разрешить биозахоронения и частные крематории

Понедельник 23 июня 2025 17:34
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Ритуальная революция: в Украине хотят разрешить биозахоронения и частные крематории Фото: Кладбище в Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине могут кардинально изменить правила захоронений - в Раде продвигают законопроект, который позволяет создание частных кладбищ и крематориев, внедряет биозахоронения и нормирует захоронение домашних животных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы аппарата Верховной Рады Украины.

Комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства рекомендовал парламенту принять в первом чтении законопроект №12188, который реформирует сферу захоронений и ритуальных услуг в Украине. Заключение обнародовано 18 июня после заседания Комитета, состоявшегося накануне.

Что предусматривает законопроект

Документ предусматривает новую редакцию Закона "О погребении и похоронном деле" и меняет ряд других законов, в частности Земельный кодекс и законы "О рекламе" и "О градостроительной деятельности". Цель - дерегуляция рынка и демонополизация ритуальных услуг.

Среди ключевых изменений:

  • разрешение на создание частных кладбищ и крематориев;
  • возможность передавать землю под захоронение в частную собственность или аренду;
  • проведение инвентаризации существующих мест захоронения;
  • введение понятия "биозахоронение" как альтернативного способа захоронения;
  • определение правовых основ подзахоронения;
  • возможность создания мест захоронения для домашних животных.

Также предусматривается создание единого государственного Реестра захоронений, уточнение полномочий местных властей, новые правила для владельцев частных кладбищ и ограничения на размещение рекламы ритуальных услуг.

Что еще предлагают изменить

В пакете с основным законопроектом зарегистрирован и законопроект №12189, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс:

  • отмена НДС-льгот для коммунальных и государственных служб;
  • запрет упрощенной системы налогообложения для поставщиков ритуальных услуг.

В случае принятия законопроекта в первом чтении будет создана рабочая группа для его доработки ко второму чтению. В частности, парламентарии учтут предложения по регулированию деятельности в сфере захоронений, градостроительных норм, полномочий органов власти и запрета захоронений животных на кладбищах для людей.

Законопроект №12188 был зарегистрирован 8 ноября 2024 года.

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