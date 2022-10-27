Риторика Путіна свідчить про те, що він не відмовився від своїх цілей у війні проти України, - ISW

Висловлювання президента РФ Володимира Путіна щодо війни проти України свідчать про те, що він продовжує переслідувати цілі, задля яких віддав наказ про повномасштабне вторгнення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.
"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - вказують в ISW.
Фахівці розповіли, що маразматичні висловлювання свого диктатора підтримав спікер держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".
В Інституті вивчення війни наголосили, що така риторика
Нагадаємо, американський генерал Бен Годжес переконаний, що ЗСУ можуть відкинути росіян на території, окуповані до 24 лютого, протягом наступних двох місяців.
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