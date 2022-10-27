Риторика Путіна свідчить про те, що він не відмовився від своїх цілей у війні проти України, - ISW

Аналітики зазначили, що керівник Кремля під час зустрічі з представниками спецслужб СНД просував пропагандистські тези.

"Путін заявляв, що "Україна втратила суверенітет" і "США використовують Україну як "таран" проти Росії, Союзної держави Росії та Білорусі, ОДКБ і СНД", - вказують в ISW.

Фахівці розповіли, що маразматичні висловлювання свого диктатора підтримав спікер держдуми В'ячеслав Володін. Депутат говорив, що "Україна окупована НАТО" та "стала колонією США".

В Інституті вивчення війни наголосили, що така риторика