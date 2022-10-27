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Риторика Путина свидетельствует о том, что он не отказался от своих целей в войне против Украины, - ISW

Фото: Президент РФ Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Высказывания президента РФ Владимира Путина по поводу войны против Украины свидетельствуют о том, что он продолжает преследовать цели, ради которых отдал приказ о полномасштабном вторжении.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Аналитики отметили, что руководитель Кремля во время встречи с представителями спецслужб СНГ продвигал пропагандистские тезисы.

"Путин заявлял, что "Украина потеряла суверенитет" и "США используют Украину как таран" против России, Союзного государства России и Беларуси, ОДКБ и СНГ", - указывают в ISW.

Специалисты рассказали, что маразматические высказывания своего диктатора поддержал спикер госдумы Вячеслав Володин. Депутат говорил, что "Украина оккупирована НАТО" и "стала колонией США".

В Институте изучения войны отметили, что такая риторика

Напомним, американский генерал Бен Годжес убежден, что ВСУ могут отбросить россиян на территории, оккупированные до 24 февраля, в течение следующих двух месяцев.

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Война России против Украины