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Риторика Путіна показує, що він боїться далекобійних ударів ЗСУ, - міністр оборони Литви

Фото: міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас (flickr.com)
Автор: Тетяна Степанова

Погрози російського диктатора Володимира Путіна змінити ядерну доктрину Кремля свідчать про його побоювання, що Україні можуть дозволити використовувати далекобійну зброю для ураження цілей на території Росії.

Про це заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас під час спільної пресконференції з главою Міноборони Німеччини Борисом Пісторіусом, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LRT.

"Ми всі чули слова Путіна. Я вважаю, що ключове послання не в тому, що він сказав, а в тому, що, говорячи про нову концепцію, він чітко дає зрозуміти, що надання Україні можливості нанесення ударів на великі відстані є дійсно важливим питанням, якого він боїться", - сказав Кащюнас.

Пісторіус своєю чергою наголосив, що Захід не заляканий "ядерною риторикою" Путіна.

"Я можу повторити, що це риторика Путіна. Він говорить голосно і поширює свої погрози, і нас це не повинно лякати. Ми будемо робити те, що вважаємо за потрібне. Він може поширювати це через свої канали, але це нас не налякає", - зазначив міністр оборони Німеччини.

Ядерні погрози Путіна

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін анонсував зміни в ядерній доктрині Росії, які розширять умови застосування ядерного арсеналу.

За його словами, нова доктрина передбачатиме можливість ядерного удару у відповідь на агресію проти Росії з боку будь-якої неядерної держави, якщо це відбувається за участю або за підтримки ядерної держави.

Що таке ядерна доктрина, які зміни анонсував Путін та як на це реагує Україна, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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